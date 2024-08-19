الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤
٠٧:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

ناصر كنعاني:اننا نشكك في نوايا اميركا لكننا نرحب باي مفاوضات لوقف اطلاق النار

الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :