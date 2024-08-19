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ناصر كنعاني: الكيان الصهيوني لم يبد اي حسن نوايا من اجل الوصول الى مفاوضات تؤدي الى الهدنة

الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

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