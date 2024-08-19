الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤
٠٧:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

ناصر كنعاني: ايران اكبر داعمة للشعب الفلسطيني وترحب بجميع جهود الدول لوقف العدوان

الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :