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مراسل العالم..

عملية تفجير شاحنة في تل أبيب تقلق 'اسرائيل'

الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

قتل شخص وأصيب آخر بجروح جراء تفجير شاحنة بعبوة ناسفة في جنوب تل أبيب بفلسطين المحتلة.

العالم - مراسلون

وفتحت الشرطة وجهاز الأمن الداخلي تحقيقا في خلفية الحادثة، فيما رجح الاعلام العبري أن تكون وراء العملية جهات فلسطينية.

وأوضحت الشرطة أن القتيل كان يحمل عبوة ناسفة، وأن حالة جثته تحول دون التعرف عليه لتحديد خلفية العملية.

وكانت التقديرات الأولية لدى الشرطة تشير إلى أن العملية جنائية وتقع ضمن حرب العصابات الإسرائيلية، قبل أن تطرح فرضية ما يصفها 'الشاباك' بالعملية التخريبية، في إشارة إلى احتمال أن تكون ضمن العمليات التي ينفذها الفلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية.

مراسل قناة العالم في رام الله، جمع مزيداً من التفاصيل حول هذه العملية يمکنکم مشاهدتها في الفيديو المرفق..

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