بالفيديو..مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

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وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين للمسجد، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت المئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.