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بالفيديو.. مراسل العالم يكشف عن خدمات نقل جديدة لتسهيل اداء زيارة الاربعين

الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم انه تم افتتاح الشق الاول لقطار يقل حوالي 600 شخص يوميا، القطار ينطلق من مدينة مشهد ومحافظة طهران ويصل الى منفذي شلمجة وجذابه الحدوديين ومن ثم ينطلق الزوار لكربلاء المقدسة.

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا انه تم تدشين سفينة تقل حوالي 230 شخصل يوميا تربط ميناء خرم شهر في ايران بميناء بصرة في العراق كي تمكن الزوار من القيام بالزيارة عبر الطريق المائي.

واشار ان كل هذه الامكانات والتطورات ستسهل من عملية نقل الزوار، وتخفض من الازدحام في المنافذ الحدودية، لافتا الى التوافد الكثيف للزاور لاداء زيارة الاربعين.

وبين ان المسؤولون الايرانيون تفقدوا المنافذ الحدودية، مضيفا انه تنشر المواكب الخدمية في الطرق بمحافظة خوزستان، بالاضافة الى وجود اكثر 1800 موكب خدمي ايراني في العراق، و 800 موكب من محافظة خوزستان وباقي المواكب تستقر في النجف الاشرف وكربلاء المقدسة.

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