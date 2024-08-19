بالفيديو.. مراسل العالم يكشف عن خدمات نقل جديدة لتسهيل اداء زيارة الاربعين

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا انه تم تدشين سفينة تقل حوالي 230 شخصل يوميا تربط ميناء خرم شهر في ايران بميناء بصرة في العراق كي تمكن الزوار من القيام بالزيارة عبر الطريق المائي.

واشار ان كل هذه الامكانات والتطورات ستسهل من عملية نقل الزوار، وتخفض من الازدحام في المنافذ الحدودية، لافتا الى التوافد الكثيف للزاور لاداء زيارة الاربعين.

وبين ان المسؤولون الايرانيون تفقدوا المنافذ الحدودية، مضيفا انه تنشر المواكب الخدمية في الطرق بمحافظة خوزستان، بالاضافة الى وجود اكثر 1800 موكب خدمي ايراني في العراق، و 800 موكب من محافظة خوزستان وباقي المواكب تستقر في النجف الاشرف وكربلاء المقدسة.

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