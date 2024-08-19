مسيرات حزب الله تحرق مستوطنة يعرا في الجليل الغربي

العالم - لبنان

بعد يوم من استهداف المقاومة الإسلامية في لبنان لمواقع الاحتلال في ثكنتي بيت هلل وزرعيت بصواريخ الكاتيوشا ومواقع للاحتلال في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وموقعا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن انفجار عدد من الطائرات بدون طيار في منطقة يعرا بالجليل الغربي شمالي الأراضي المحتلة.

وقالت مصادر عبرية إن جندياً قتل وأصيب ستة آخرون وصفت جراح أحدهم بالخطيرة، جراء انفجار مسيرات في مستوطنة "يعرا" بالجليل الغربي، في حين أصيب إسرائيليون بحريق اندلع إثر انفجار مسيرة في بلدة ياعرا.

من جهتها، أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت وقوع إصابة مباشرة شمال الأراضي المحتلة جراء الهجوم بالمسيرات والصواريخ من جنوب لبنان.

وأضافت الصحيفة عن رصدها ثلاث مسيرات وعشر قذائف صاروخية أطلقت من لبنان.

وقال موقع والا إن مستوطنين أصيبوا في حريق اندلع إثر انفجار مسيرة أطلقت من لبنان تجاه بلدة ياعرا شمالي إسرائيل.

وقالت المقاومة الاسلامية في بيان لها، إنه دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة باتوليه، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة زرعيت وانتشار جنود العدو في ‏محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مما أدى إلى تدمير جزء منها واشتعال النيران فيها.

كما أصدرت المقاومة بيانا آخر، يعلن عن هجوم جوي بالتزامن بأسراب من المسيرات الإنقضاضية على ثكنة يعرا وقاعدة سنط جين، ‏مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم عدداً من ‏القتلى والجرحى.

في السياق ذاته، دوت صفارات الإنذار في زرعيت وشتولا بالجليل الأعلى شمال الأراض الفلسطينية المحتلة، أعقبه إطلاق صواريخ اعتراضية من كيان الاحتلال.

كما دوت صفارات الإنذار في مناطق قضاء مدينتي عكا ونهاريا في شمال الأراضي المحتلة.