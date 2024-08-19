شاهد.. ايران تطلق خط ركاب بحري لنقل زوار الاربعين للعراق

العالم - مراسلون

مع اقتراب العد التنازلي لزيارة الامام الحسين (ع) يستمر تدفق الزوار الايرانيين عبر ميناء خرمشهر الى الاراضي العراقية بوتيرة متسارعة ومتصاعدة لاداء زيارة اربعينية الامام الحسين (ع).

وقال احد الزوار" لقد سهلوا الامور للمواطنيين ونحن لحب الحسين لا نقدر الا ان نذهب كل سنة للزيارة، قرب الاربعنينة كل عام اذهب بالباخرة واذا لم توجد اذهب عبر الطريق البري".

فيما قال اخر "جيد وكل شي جيد وممتازة ولا يوجد تعطل وانا مرتاح".

وقال مدير العلاقات العامة في ميناء خرمشهر، ميثم عامريان، ان "بعد متابعات وجلسات فيما بين الدولة الايرانية والدولة العراقية، اليوم نشاهد الرحلة الثانية لارسال المسافرين الى منطقة البصرة ساحل العشار لاداء زيارة الاربعين، ايضا نوفر الخدمات الطبية والخدمية والامنية الى زوار ابا عبدالله الحسين".

واشار المدير العام للموانئ والملاحية البحرية بخرمشهر، علي عسكري،الى انه "تماشياً مع السياسات العامة البحرية وتنمية الاقتصاد البحري، فإن أحد أهداف خططنا هو إطلاق خط البصرة خرمشهر البحري، وبفضل الجهود والمشاورات التي أجريناها مع الجانب العراقي، تمكنا لحسن الحظ للوصول إلى نتائج جيدة لهذه المحادثات وإقامة رحلة الأربعين".

لتسهيل عملية تفويج الزائرين للاراضي العراقية تم اطلاق الخط البحري بين خرمشهر والبصرة بطاقة استيعابية تزيد عن 300 شخص وسط استنفار امني وخدمي.

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