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قصف مدفعي للاحتلال يستهدف خيام النازحين غربي خانيونس جنوبي القطاع

الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

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