الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤
١٢:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

اصابات جراء استهداف مدفعية الاحتلال خيام النازحين غربي خانيونس

الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :