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الاعلام العبري يؤكد دوي صفارات الانذار في حانيتا بالجليل الغربي

الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

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