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المقاومة اللبنانية تستهدف ثكنة راميم بالصواريخ وتصيبها بشكل مباشر

الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

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