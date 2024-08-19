الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤
٠١:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام اللبناني: الاحتلال يستهدف بلدة مركبا بقذائف المدفعية

الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :