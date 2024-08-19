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فيديو خاص عن حقيقة ما يجري في مستشفى كمال عدوان!!

الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

نتيجة للنقص الحاد في الوقود، أصبحت أقسام مستشفى كمال عدوان مظلمة ومتوقفة عن العمل بشكل كبير لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل مولدات التيار الكهربائي، ما يهدد حياة العشرات من المرضى والجرحى في شمال قطاع غزة.

العالم - خاص بالعالم

وقال المتحدث باسم مستشفى كمال عدوان وسام السكني لقناة العالم الاخبارية: في حال ايقاف العناية المركزة هناك مرضى على أجهزة التنفس الصناعي ربما يفقدون حياتهم في اي وقت.

وتابع السكني: غرف العمليات متوقفة، الكثير من الاجهزة مثل محطة توليد الاكسيجين ستتوقف، وهذه ي المحطة الوحيدة في شمال قطاع غزة ومدينة غزة وتزود المستشفيات.

وحذر من انه: اذا استمر انقطاع الوقود عن المستشفى، سنفقد عشرات الاطفال، وسنكون امام كارثة صحية كبيرة.

واضاف: نطالب الجهات الدولية والمؤسسات المعنية باستمرار الخدمة الصحية لأطفالنا وإنقاذ حياتهم بضرورة تزويد المستشفى بالوقود بأسرع وقت ممكن، وايجاد حلول الطاقة البديلة لهذا المستشفى.

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