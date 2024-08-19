فيديو خاص عن حقيقة ما يجري في مستشفى كمال عدوان!!

العالم - خاص بالعالم

وقال المتحدث باسم مستشفى كمال عدوان وسام السكني لقناة العالم الاخبارية: في حال ايقاف العناية المركزة هناك مرضى على أجهزة التنفس الصناعي ربما يفقدون حياتهم في اي وقت.

وتابع السكني: غرف العمليات متوقفة، الكثير من الاجهزة مثل محطة توليد الاكسيجين ستتوقف، وهذه ي المحطة الوحيدة في شمال قطاع غزة ومدينة غزة وتزود المستشفيات.

وحذر من انه: اذا استمر انقطاع الوقود عن المستشفى، سنفقد عشرات الاطفال، وسنكون امام كارثة صحية كبيرة.

واضاف: نطالب الجهات الدولية والمؤسسات المعنية باستمرار الخدمة الصحية لأطفالنا وإنقاذ حياتهم بضرورة تزويد المستشفى بالوقود بأسرع وقت ممكن، وايجاد حلول الطاقة البديلة لهذا المستشفى.

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