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خلال محادثاتهما هاتفيا..

هذا أبرز ما أكد عليه الرئيس الايراني ورئيس وزراء ماليزيا

هذا أبرز ما أكد عليه الرئيس الايراني ورئيس وزراء ماليزيا
الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

اكد الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان"، ورئيس وزراء ماليزيا "انور ابراهيم"، على اهمية الدور الذي تضطلع به الدول الاسلامية في وقف جرائم الابادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني بغزة.

العالم-ايران

وخلال اتصال هاتفي بين الجانبين، اليوم الاثنين، انتقد بزشكيان وابراهيم، سياسات امريكا وعدد من الدول الغربية "الداعمة اعلاميا وعسكريا" للكيان الصهيوني؛ واكدا بان هذا النهج يتعارض والشعارات التي ترددها تلك الدول بشان "الدفاع عن حقوق الانسان"، وايضا "الجهود الهادفة الى وقف اطلاق النار بغزة"، بل سيؤدي الى استمرار جرائم الكيان الغاصب في حق اهالي القطاع المظلومين العزّل.

كما استعرض الرئيسان الايراني ورئيس الحكومة الماليزية، اخر المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية، والتطورات الراهنة بالمنطقة، لاسيما سير المفاوضات القائمة لتفعيل وقف اطلاق النار في قطاع غزة.

وفي اشارة الى دور البلدان الاسلامية الهام لمواجهة جرائم الكيان الصهيوني ووقف المجازر والابادة الجماعية بغزة، اعتبر بزشكيان وابراهيم، عقد قمة لرؤساء الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامية، بانه مؤثر في هذا السياق.

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