تفاصيل المقترح الأميركي الجديد لوقف النار في غزة

العالم- فلسطين

وتقول مصادر إن المقترح الأميركي الجديد يجعل وقف إطلاق النار الدائم بندًا للتفاوض في المرحلة الثانية.

وينص على "مناقشة وقف إطلاق النار ضمن سقف محدد ويربط بين عمليات الإغاثة وموافقة كل الأطراف على شروط الاتفاق.

كما ينص على مباحثات تقنية بشأن محور فيلادلفيا وإيجاد آلية رقابة لعودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة.

ينص المقترح أيضًا على رفع عدد الأسرى الذين تطالب بإبعادهم إلى 150 أسيرًا.

كما يشمل التفاوض على إعادة الإعمار في المرحلة الثانية، ولا ينص على انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة في المرحلة الثانية.