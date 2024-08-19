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مدفعية المقاومة اللبنانية تستهدف ثكنة زبدين بمزارع شبعا المحتلة

الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

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