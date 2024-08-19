سجل المجازر الاسرائيلية في غزة

العالم - باختصار

وتم تسجيل 92401 مصاب محرومين من تلقي العلاج بسبب تدمير المنظومة الصحية.

وقال مدير المکتب الاعلامي الحکومي في غزة، اسماعيل الثوابتة: قتل خلال العدوان أکثر من 16 ألف طفل، کما تشير الإحصاءات الی استشهاد أکثر من 11 ألف إمرأة في غزة حتی الان.

وارتکب الاحتلال خلال الأشهر العشرة الماضية أکثر من 3400 مجزرة بحق المدنيين في قطاع غزة، کما استشهد خلال حرب الابادة الجماعية 885 طبيباً وممرضاً وکادراً من الکوادر الطبية والصحية. کما استشهد 79 ضابطاً من الدفاع المدني و166 صحفياً واعلامياً.

وقتلت قوات الاحتلال خلال هذه الفترة أکثر من 100 من العلماء والمفکرين وأساتذة الجامعات؛ واستشهد أيضاً أکثر من 9000 طالب وطالبة وأکثر من 500 معلم من معلمي المدارس.

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