الكشف عن سبب رفض فريق سعودي التعاقد مع محمد صلاح

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وقال الإعلامي السعودي في تصريحات تلفزيونية: "عندما كان صلاح يلعب في بداية مسيرته مع نادي المقاولون العرب المصري، تم عرضه من قبل وكيل أعماله على نادي الأنصار السعودي والذي صعد وقتها لدوري المحترفين في 2012، ولكن المدير الفني للفريق السعودي حينها رفض ضمه بحجة أنه قد لا يتأقلم مع الفريق".

وأضاف: "هذه كانت فرصة إيجابية لوكيل محمد صلاح، فبدل عرض موكله على الدوري السعودي بدأ في تسويقه خارجيا".

وبعد فشل انتقاله للدوري السعودي، انضم صلاح لنادي بازل السويسري في العام 2012 حيث قضى في صفوفه موسمين قبل أن يوقع لنادي تشيلسي الإنجليزي بتوصية من مدرب الأخير حينها البرتغالي جوزيه مورينيو.

تجربة النجم المصري في تشيلسي لم تكلل بالنجاح، لينتقل على سبيل الإعارة إلى نادي فيورنتينا ومنه إلى روما.

وفي صيف العام 2017، جاءت المحطة الأهم في مسيرة صلاح بتوقيعه لنادي ليفربول الذي مازال يدافع عن ألوانه حتى الآن.

وحقق صلاح جميع البطولات الممكنة مع ليفربول وهي دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس العالم للأندية، كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي، كما توج الدولي المصري بجوائز شخصية عدة، أبرزها جائزة أفضل لاعب إفريقي في 2018 وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في العام ذاته.