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جيش الاحتلال يستهدف برجا سكنيا بمدينة حمد بخانيونس جنوبي القطاع

الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

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