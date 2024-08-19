شاهد: المقاومة الفلسطينية تسقط طائرة درون صهيونية في نابلس

العالم- فلسطين

واعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في بيان لها، إسقاط طائرة درون صهيونية في نابلس شمال الصفة المحتلة.



وقالت "سرايا القدس : أسقط مقاتلونا الأبطال في الضفة الغربية “كتيبة نابلس” طائرة درون صهيونية مسيرة من نوع “4DRC” تابعة لسلاح المشاة خلال أحد النشاطات الإرهابية لقوات العدو بالمدينة.



وباركت السرايا لرجالها في الضفة الغربية هذا العمل الذي يدل على تطور القدرات لدى المقاتلين، وتنامي الأعمال العسكرية التي ستكون نهايتها الحتمية هي تحرير كامل التراب الفلسطيني.



ونشرت مقطع فيديو حتى عنوان سمح بالنشر، يظهر طائرة الدرون المستولى عليها.