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مصادر طبية بغزة: 35 شهيدا بغارات للاحتلال على القطاع منذ صباح اليوم

الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

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