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مصادر فلسطينية: اصابة فلسطيني في اشتباكات مع الاحتلال بمخيم الفوار في الخليل

الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

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