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المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابتين للاحتلال بحي الشجاعية وسط القطاع

الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

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