فيديو خاص: أسخن "هاشتاغات" اليوم على مواقع التواصل!!

العالم - هاشتاغ

الهاشتاغ التالي هو تامر امين.. إعلامي مصري أصبح حديث الساعة في مصر بعد تصريحاته حول دراسة التاريخ والجغرافيا والفلسفة.

امين اعتبر أن هذه المواد غير مفيدة ويجب أن تلغى من المنهج التعليمي.

هذه التصريحات أثارت غضبا واسعا وانتقادات كبيرة خاصة وأن أمين قلل من احترام المدرسين في سياق كلامه.

وفي موضوع آخر، لم يخرج العالم حتى اللحظة من الصدمة التي أوجدها فيروس كورونا أو كوفيد-19، حتى بات يواجه صدمة جديدة اسمها هذه المرة جدري القرود.

ما هو هذا المرض الجديد الذي يهدد العالم؟ وكيف يمكن التعامل معه؟ وهل صحيح انه سيغلق العالم كما فعل كوفيد؟

الموضوع الاخير يعتبر ان أن تكون قادرا على مواجهة من يحتل ارضك، فهذا حق طبيعي لك. ولا يمكن لأي شخص ان يدعي بانك لا تمتلك هذا الحق.

جوناثان راندال وهو كاتب وممثل يهودي لم يستطع أن يبقى صامتا، فخرج للدفاع عن حق الفلسطينيين في الدفاع عن أرضهم وأنفسهم.

تابعوا فيديو حلقة هاشتاغ كاملة ...