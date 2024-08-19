موسكو وكييف، كل يدعي التقدم على الآخر، ما الحقيقة؟!!

العالم - خاص بالعالم

أوكرانيا قالت إنها تحقق أهدافها من توغل مستمر منذ أسبوعين في منطقة كورسك الروسية بعد أن أكدت موسكو أن القوات الأوكرانية ألحقت ضررا بجسر ثالث بعد ضرب جسرين يستخدمان لإمداد القوات.

وتقول كييف إنها سيطرت على أكثر من 80 تجمعا سكنيا ضمن مساحة تزيد على 1150 كيلومترا مربعا منذ بدء توغلها المباغت في أكبر غزو لروسيا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجوم على منطقة كورسك المتاخمة لشرق أوكرانيا يهدف إلى استقطاع منطقة عازلة واستنزاف آلة الحرب الروسية بعد أكثر من عامين من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا على حد تعبيره.

وأمرت كييف بإجلاء قسري للعائلات التي لديها أطفال من بوكروفسك في دونتسك ومحيطها فيما تواصل القوات الروسية تقدمها نحو هذه المدينة الاستراتيجية في شرق أوكرانيا.

في الجانب الروسي أعلن الجيش السيطرة على بلدة زاليزني القريبة من توريتسك في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا حيث يحقق تقدما متواصلا، بمعزل عن الهجوم المباغت الذي تشنه القوات الأوكرانية.

وتقول موسكو إنها سيطرت على عدد من البلدات الأصغر حجما في إطار تقدمها في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.

إلى ذلك أكد الكرملين أنه لن يتحاور مع أوكرانيا نظرا إلى هجومها داخل منطقة كورسك الروسية.

وقال مستشار الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إنه من غير المناسب على الإطلاق الدخول في عملية تفاوضية في الوقت الراهن؛ لكنه أكد في الوقت ذاته أن روسيا لن تسحب مقترحاتها السابقة للسلام.

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