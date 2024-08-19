فيديو خاص: العمليات الاسشهادية تعود الى تل أبيب!!

العالم - خاص بالعالم

فقد أفادت شرطة كيان الاحتلال الإسرائيلي بأن انفجار تل أبيب الذي وقع مساء السبت في حي هاتيكفا كان محاولة لتنفيذ عملية فدائية بتفجير عبوة ناسفة، مشيرة إلى أن المنفذ وصل كما يبدو من منطقة نابلس شمالي الضفة الغربية، واصفة الحادث بأنه صعب للغاية.

كتائب القسام التي أعلنت بالاشتراك مع سرايا القدس مسؤوليتهما عن عملية التفجير، أكدت في بيان أن العمليات الاستشهادية بالداخل المحتل ستعود للواجهة، طالما تواصلت مجازر الاحتلال وعمليات تهجير المدنيين واستمرت سياسة الاغتيالات.

وتوقفت ذروة العمليات الاستشهادية في 2006، ومنذ ذلك العام وقعت عمليات متفرقة، كان آخرها تفجير عبوة ناسفة داخل محطة للحافلات في مستوطنة راموت بالقدس المحتلة عام 2022.

ومع تبني القسام تفجير تل أبيب، أبرزت وسائل إعلام إسرائيلية وعيد الكتائب بالعودة إلى التفجيرات، وطفت على السطح مخاوف من مشاهد انتفاضة الأقصى الثانية التي بدأت عام ألفين.

ووفق مراقبين، تضغط الفصائل الفلسطينية عبر عمليات في الميدان، منها تفجير تل أبيب وقبله قصف المدينة؛ لدفع الاحتلال إلى قبول اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى وعدم وضع عراقيل في هذا المجال.

للمزيد شاهد الفيديو ...