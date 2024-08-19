هشاشة الأمن الاسرائيلي ومحاولات لحظر توريد الأسلحة لـ'اسرائيل'

العالم - بانوراما

وفي الملف الأول من برنامج بانوراما، سلطت قناة العالم الضوء علی اعلان شرطةُ الاحتلال الإسرائيلي والشاباك حالة التأهب في منطقة تل أبيب الكبرى، موازاة مع قيامها بعمليات تمشيط واسعة على خلفية العملية التي وقعت في تل أبيب مساء السبت.

واعتبرت العمليةَ عدائية وأن الوضع صعب وخطر. فيما أجمع خبراء في الكيان على أن العملية كشفت هشاشة الأمن الإسرائيلي رغم الإجراءات المشددة، واعتبروها رداً طبيعياً على ممارسات الكيان ضد الفلسطينيين.

وفي الملف الثاني من برنامج بانوراما، سلطت قناة العالم الضوء علی مساعي عشرات من مندوبي الحزب الديمقراطي إلى إجراء تغييرات في برنامج الحزب، ويخططون للضغط من أجل فرض حظر على توريد الأسلحة للكيان الإسرائيلي.

وتقول المجموعة التي تطلق على نفسها اسم مندوبون ضد الإبادة الجماعية، إنها ستمارس حقها في حرية التعبير خلال أعمال المؤتمر الوطني الديمقراطي الذي يستمر أربعة أيام لإعلان ترشيح نائبة الرئيس كاملا هاريس رسمياً لمنصب الرئيس في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأكد منظمو المجموعة أنهم سيستخدمون حقوقهم كمندوبين للتحدث في قاعة المؤتمر، مشيرين إلى أنهم يستحقون دوراً أكبر في كتابة برنامج الحزب. ومن شأن هذا التطور أن يضع الحزب في حالة تأهب لاحتمال حدوث محاولات لمقاطعة خطب بارزة في مؤتمره الوطني في شيكاغو.