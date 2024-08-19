بلينكن يدعي: تل أبيب تقبل الاقتراح الأمريكي بشأن التسوية في غزة

العالم-الاميركيتان

وقال بلينكن، في حديثه للصحفيين في تل أبيب، إنه "عقد اجتماع مثمر للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، مشيرا إلى أن الأخير أكد له أن "إسرائيل تقبل وتدعم الاقتراح للتغلب على الخلافات، والآن يجب على حماس أن تفعل الشيء نفسه" حسب تعبيره.

وأكد أن "التوصل لوقف إطلاق نار دائم هو الوسيلة المثلى لإطلاق سراح الرهائن"، مضيفا أن "الخبراء سيعملون خلال الأيام المقبلة على تقديم فهم واضح لتنفيذ الاتفاق".

وتابع: "بالنسبة لنا هناك شعور بضرورة الاستعجال للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وهناك قضايا عالقة في صفقة التبادل وهي بحاجة إلى اتخاذ قرارات صعبة"، مؤكدا أنه سيزور قطر ومصر الثلاثاء لمواصلة جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في غزة.

هذا وقال رئيس وزراء الإحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي عقده في قاعدة كيريا بتل أبيب، إنه "خلافا لما يقولون، فإن الحرب مستمرة على كافة الجبهات، وستستمر حتى تحقيق كافة الأهداف".

وأضاف: "لهذا الغرض قمنا بتحويل ميزانية حربية ضخمة ستساعد الجيش على تحقيق أهداف الحرب وتحقيق النصر"، بحسب القناة "13" الإسرائيلية.

واعتبر نتنياهو أن "النصر سيستغرق أشهرا كثيرة لكننا مصممون على تحقيقه، ليس فقط ضرب حماس، وليس جولة قتال أخرى، بل النصر الكامل"، وأكد أنه "إذا توقفت الحرب قبل تحقيق أهدافها فسيكون ذلك ضررا لأمن إسرائيل لأجيال عديدة" على حد تعبيره.