أخطر مشروع علی الجغرافيا الفلسطينية سيخنق بيت لحم

العالم - مراسلون

مشروع استيطاني جديد أعلن عنه سموتريتش هو الأخطر على الجغرافيا الفلسطينية، حيث سيتم بناء مستوطنة ناحال حليتس التي ستربط مدينة القدس المحتلة بتجمع غوش عتصيون ببيت لحم جنوب الضفة. وسيم أيضا تحويل ثلاث بؤر إلى مستوطنات وبذلك يكتمل الجسر الجغرافي الذي ستعزل المتنفس الطبيعي الوحيد لبيت لحم.

وقال مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد أريج، سهيل خليلية لقناة العالم: "سيتم بناء أکثر من 500 وحدة استيطانية ويضم المشروع في طياته مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية ومصادر للمياه وينابيع وأبار بالاضافة الی 11 مستوطنة و7 تجمعات فلسطينية. هذه المنطقة سيتم عزلها بالکامل وبالتالي ستفقد محافظة بيت لحم السلة الغذائية".

المنطقة الجديدة المستهدفة تقدر بنحو 600 دونم وجزء كبير منها أدرج قبل سنوات ضمن قائمة التراث العالمي من قبل اليونسكو لكن ذلك لم يحميها من التوسع الاستيطاني وسرقة الأراضي ما ينعكس بشكل خطير على أصحابها.

وقال غسان عليان وهو صاحب أرض في قرية بتير، لقناة العالم:"هذه المنطقة والبؤر الاستيطانية اذا قامت، سوف تدمر بتير تماماً، لأنها ضمن موقع التراث العالمي وهي محمية من قبل الامم المتحدة، وکذلک فهذه المنطقة، هي الوحيدة الباقي من شرق بتير والتي يمکن للناس ان يفلحوها ويزرعوها وبالتالي سيتدمر اقتصاد بتير الذي يعتمد علی الزراعة والسياحة".

عدد المستوطنات في الضفة الغربية ارتفع الى أكثر من 270 مستوطنة ويقطنها أكثر من 600 ألف مستوطن وهي في ازدياد مضطرد.

مجمع غوش عتصيون الاستيطاني يضم 11 مستوطنة و7 بؤر استيطانية ستضاف له مساحات شاسعة من قرية بتير وهذا کله يندرج تحت مخطط القدس الکبری.