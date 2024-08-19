قيادي في حماس.. لانعول علی دور امريکا ونعتبرها شريکة لـ'إسرائيل'

العالم - خاص بالعالم

وقال علي برکة في حديث خص به قناة العالم الادارة الاميرکية تغطي علی جرائم نتنياهو وما تطرحه الان هو مجرد محاولة لإرضاء نتنياهو؛ فهي تراجعت عما تم طرحه في جولة تموز الماضي وما تطرحه الان مجرد هدنة وليس وقف اطلاق نار دائم کما کان سابقاً وتقبل ببقاء قوات الاحتلال في محور نتساريم ومحور فيلادلفيا وهو تراجع عما جری الاتفاق عليه في 2 تموز الماضي.

وشدد علی ان الولايات المتحدة هي شريکة للاحتلال الصهيوني في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، فقد وقع بلينکن قبل الوصول الی تل أبيب علی صفقة اسلحة جديدة للکيان الصهيوني بقيمة عشرين مليار دولار.

وأضاف ان مفاوضات امريکا هي من أجل المفاوضات، فإذا ارادت ايقاف العدوان، لأوقفت مساعداتها العسکرية للکيان الصهيوني ولألزمته بإطلاق النار، لکن الکيان الصهيوني يعربد في المنطقة ويضرب في ايران، وسوريا واليمن وکل مکان وامريکا تغطي عليه وتؤکد انها ملتزمة بأمن الکيان الاسرائيلي وابقاءه متفوقاً في المنطقة.

وأکد القيادي في حماس اننا لانعول علی قول الامريکي ونعتبر الدور الامريکي هو الشراکة في الجرائم التي يرتکبها الکيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.