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إستشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال جنوب الضفة

الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

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