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4 شهداء باستهداف الاحتلال سيارة نازحين في شارع بين رفح وخانيونس

الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

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