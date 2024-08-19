حميميم: الطيران الروسي يدمر قاعدتين للمسلحين في سوريا

العالم-سوريا

وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة، العقيد البحري أوليغ إيغناسيوك، في بيان له، يوم الاثنين، أنه "بنتيجة ضربات طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية تم تدمير مركزين استخدما كقاعدتي للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف وكانوا يختبئون في المناطق الوعرة في جبل البشري".

وأشار إيغناسيوك إلى عدم رصد أي عمليات قصف لمواقع القوات الحكومية السورية من قبل الجماعات الإرهابية في منطقة إدلب لخفض التصعيد.

وذكر كذلك أن ممثلي المركز الروسي للمصالحة نفذوا عملية لنقل المساعدات الإنسانية إلى مدينة اللاذقية، حيث تم تسليم 6 أطنان من الأدوية للمستشفى الوطني.