لجان المقاومة: تصريحات بلينكن حول المقترح الأمريكي خدعة جديدة منحازة للعدو

العالم-فلسطين

وأضافت لجان المقاومة في تصريح صحفي ، يوم الإثنين، أن تغيير المقترح لصالح الكيان الإسرائيلي كليًا، ومن ثم الإعلان أنها تقبله وما تبقى هو موافقة المقاومة هو استمرار للمحاولات الأمريكية ومناورة مكشوفة لرفع الضغط عن الكيان وتحميل المقاومة المسؤولية عن فشل المفاوضات.

وأشارت إلى أن زيارة بلينكن وتصريحاته المنحازة للعدو الإسرائيلي تأتي في إطار منح المزيد من الفرص والوقت للكيان الإسرائيلي لارتكاب المزيد من المجازر والمذابح واستكمال فصول حرب الإبادة والتهجير والتطهير العرقي بحق شعبنا.

وأكدت لجان المقاومة، أنه “مالم يتم تلبية شروط المقاومة والالتزام بما تم الاتفاق عليه في 2 يوليو الماضي وما جاء بقرار مجلس الأمن الدولي، فلن يكون هناك أي اتفاق، وما لم يحصل عليه العدو الإسرائيلي وحلفاؤه عبر الإبادة الجماعية والمذابح والمجازر لن يحصل عليه عبر المفاوضات”.