حزب الله ينفذ 8 عمليات نوعية ضد الاحتلال يوم الاثنين

العالم-لبنان
وقال الإعلام الحربي في"حزب الله إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الاثنين 19 أغسطس 2024، وفقا للآتي":
1- «بعد مراقبة ومتابعة لقوات العدو الإسرائيلي وعند رصد تسلل مجموعة من جنوده إلى حرش حدب عيتا، تصدى لها مجاهدو المقاومة الإسلامية واستهدفوها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مما أجبرها على التراجع وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.
2- استهداف ثكنة زرعيت وانتشار جنود العدو الإسرائيلي في محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مما أدى إلى تدمير جزءٍ منها واشتعال النيران فيها، كردٍّ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة الباتوليه.
3- شن هجوم جوي متزامن بأسراب من المسيرات الانقضاضية على ثكنة يعرا (مقر قيادة اللواء الغربي 300) وقاعدة سنط جين (قاعدة لوجستية تابعة لقيادة المنطقة الشمالية)، استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم عددا من القتلى والجرحى، كرد على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في منطقة قدموس.
4- الساعة 13:35: استهداف موقع بياض بليدا بصاروخ بركان وإصابته إصابة مباشرة.
5- الساعة 15:50: استهداف ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.
6- الساعة 17:15 استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وإصابتها إصابةً مباشرة.
7- الساعة :17:55 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
8- استهداف مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة الشوميرا بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة، كرد على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة طير حرفا».