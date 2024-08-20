حزب الله ينفذ 8 عمليات نوعية ضد الاحتلال يوم الاثنين

العالم-لبنان

وقال الإعلام الحربي في"حزب الله إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الاثنين 19 أغسطس 2024، وفقا للآتي":

1- «بعد مراقبة ‏ومتابعة لقوات العدو الإسرائيلي وعند رصد تسلل مجموعة من جنوده إلى حرش حدب عيتا، تصدى ‏لها مجاهدو المقاومة الإسلامية واستهدفوها بالأسلحة الصاروخية وقذائف ‏المدفعية، مما أجبرها على التراجع وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.

2- ‏استهداف ثكنة زرعيت وانتشار جنود العدو الإسرائيلي في ‏محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مما أدى إلى تدمير جزءٍ منها واشتعال النيران فيها، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة الباتوليه.

3- شن هجوم جوي متزامن بأسراب من المسيرات الانقضاضية على ثكنة يعرا ‌‏(مقر قيادة اللواء الغربي 300) وقاعدة سنط جين (قاعدة لوجستية تابعة لقيادة المنطقة الشمالية)، استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم عددا من ‏القتلى والجرحى، كرد على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في منطقة قدموس.

4- الساعة 13:35: استهداف موقع بياض بليدا ‏بصاروخ بركان وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 15:50: استهداف ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.

6- الساعة 17:15 استهداف ثكنة زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وإصابتها إصابةً مباشرة.‏

7- الساعة ‌:17:55‌‏ استهداف موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.‏

8- استهداف مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة ‏الشوميرا بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة، كرد على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة طير حرفا».