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4 شهداء باستهداف الاحتلال مركبة مدنية شمال مدينة رفح جنوبي القطاع

الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٥١ بتوقيت غرينتش

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