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جولة بلينكن وكلام الفرصة الأخيرة عن اتفاق لوقف اطلاق النار

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

ما المتوقع من جولة بلينكن للكيان واللقاء بنتنياهو لـ3 ساعات وبعدها الى القاهرة والدوحة والكلام عن الفرصة الأخيرة للتوصل الى اتفاق بشأن غزة؟

العالم _ مع الحدث

- ماذا يعني استباق جولته بشروط نتنياهو التعجيزية حول تبادل الأسرى والحدود بين غزة ومصر وعودة النازحين وتحميل حماس له مسؤولية افشال الوسطاء وتعطيل التوصل لاتفاق؟

- كيف ستعمل القاهرة على تسوية ملفي نتساريم وفيلادلفيا الذين يصر عليهما نتنياهو لضمان امن كيانه والمعلومات تشير الى عدم التوصل لاتفاق بشأنهما؟

- ماذا يفهم من تحميل طهران إدارة بايدن مسؤولية وقف النار في القطاع وهي ما لم تفعله حتى الان مع الاحتفاظ بحقها في الرد بالوقت المناسب؟

واستضافت هذه الحلقة كل من مسؤول جبهة التحرير الفلسطينية محمد ياسين ومساعد وزير الخارجية المصري الاسبق عبدالله الاشعل.

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