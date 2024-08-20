الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤
٠٣:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الأمريكي: نعمل على وقف إطلاق النار وإنهاء هذه الحرب

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :