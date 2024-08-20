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وأضاف روغوف في حديث لوكالة "نوفوستي" أنه بعد انسحاب القوت الأوكرانية من القرية، أجرت القوات الروسية عملية تطهير ومسح للمنطقة.

وتابع: "وردت معلومات ميدانية من قواتنا عن تحرير بلدة نيويورك في جمهورية دونيتسك الشعبية. لقد طرد رجالنا العدو، فتراجع اللواء 46 المنفصل التابع للقوات الأوكرانية باتجاه قرية نيليبوفكا".

وأشار في ختام حديثة إلى أنه تم رفع العلم الروسي فوق قرية نيويورك، مؤكدا استمرار عمليات تحرير الأراضي الروسية من النازيين الأوكرانيين.

هذا وأعلنت الدفاع الروسية الاثنين القضاء على 1935 عسكريا أوكرانيا وتحرير محطة فييمكا للسكك الحديدية وبلدة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك، وتدمير عشرات الأسلحة الغربية المعطاة لقوات كييف خلال 24 ساعة.