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انتشال شهيدين بعد استهداف الاحتلال منطقة الشاكوش شمال رفح

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

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