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الإعلام العبري: أطلق نحو 100 قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه شمال "إسرائيل"

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

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