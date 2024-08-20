مصادر أمريكية تتحدث عن تمديد إعفاء الاذاعة والتلفزة الايرانية من اجراءات الحظر

العالم - إيران

وكتب موقع "واشنطن فري بيكون" في تقرير له مساء الاثنين (20 أغسطس/آب) ان الحكومة الأمريكية الحالية مددت الإعفاء من اجراءات الحظر على هيئة الإذاعة والتلفزة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ووفقا لتقرير وسائل الإعلام الأمريكية، فإن وزارة خارجية هذا البلد أبلغت الكونغرس الأمريكي بهذا القرار في اجتماع مغلق في 9 أغسطس.

وبحسب هذا التقرير، لن يكون لدى هيئة الإذاعة والتلفزة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي قيود في مجال تداول الأموال الأجنبية، أو شراء تقنيات جديدة من دول أخرى، مثل توصيلات الألياف الضوئية أو إدارة الأقمار الصناعية.

واشارت وكالة مهر للأنباء ان حكومة بايدن قامت في فبراير 2023 بتمديد الإعفاء من اجراءات الحظر على هيئة البث في بلادنا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، لم يتم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، لصحيفة واشنطن فري بيكون: "وقع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية على التنازل عن اجراءات الحظر على هيئة الإذاعة والتلفزة في إيران؛ وخاطب الكونغرس أن هذا الاجراء، أمر حيوي للأمن القومي للولايات المتحدة، وقد تم اتخاذ هذا القرار بما يتماشى مع الأمن القومي للبلاد (الولايات المتحدة)."