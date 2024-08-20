حزب الله يرد على الاعتداء على البقاع.. أين وصلت الصواريخ؟

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في جنوب لبنان، إن الثكنتين تتمركز فيهما فرقة الجولان التابعة للواء 210، بالإضافة إلى مجمع مقر قيادة المدرعات في ثكنة "يردن" التابعة أيضا للواء 210 في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأصدرت المقاومة بيانا أكدت فيه أن هذا الهجوم جاء ردا على الاعتداءات التي طالت أكثر من منطقة في البقاع يوم أمس الأثنين. وأشارت إلى أن الهجوم تم عند الساعة الـ8 من صباح اليوم، مستهدفة الثكنتين المذكورتين.

وقال مراسل العالم في الجنوب اللبناني بإن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية فشلت في اعتراض أي من الصواريخ، مما أدى إلى اشتعال العديد من الحرائق في الثكنتين ومحيطهما.

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وأضاف، أن هناك تعتيما إعلاميا حول الإصابات الناجمة عن هذا الاستهداف، ولم يتم الإفصاح عن عدد الإصابات أو حجم الأضرار بشكل دقيق حتى الآن.

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هذا وشن جیش الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين سلسلة غارات عنيفة على منطقة البقاع شرقي لبنان.