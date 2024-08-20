إيلون ماسك يغلق حساب الإعلامي المصري باسم يوسف!

العالم- فلسطين

ولم تفسر المنصة أسباب حذف الحساب، الذي يتابعة أكثر من 11 مليون متابع إلا أن العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إن تصرف المنصة جاء بسبب موقف يوسف الداعم بقوة للقضية الفلسطينية.

وقد اشتهر يوسف بالظهور على المنصات الإعلامية الغربية للتعليق على الحرب "الإسرائيلية" الدامية على غزة، وقد عُرف بمهارته في الرد على الأكاذيب الصهيونية والرويات الغربية المشوهة بشأن فلسطين.

وأشار نشطاء إلى أن منظمة تدعى “أوقفوا معاداة السامية” قد هاجمت في الفترة الأخيرة يوسف على وجه التحديد ووصفته بأنه شخصية الأسبوع المعادية للسامية، ومن الواضح أن منصة “إكس” استقبلت هذه الاتهامات بدون أي تدقيق.

وفي آذار/ مارس الماضي، كشف الإعلامي والكوميدي المصري-الأمريكي، باسم يوسف، عن تفاصيل من تجربته في الظهور في البرامج الحوارية الغربية للحديث عن العدوان المتواصل على قطاع غزة، موضحا المناورات التي يعتمدها المحاورون الغربيون من أجل تشتيت الضيف الداعم لفلسطين وإضاعة وقته.