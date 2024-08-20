بلينكن ينهي زيارته إلى تل أبيب في ظل التصعيد الاسرائيلي بغزة

العالم _ خاص بالعالم

بلينكن التقى خلال هذه الزيارة رئيس الكيان الاسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ثم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت.

وقال بلينكن: "هناك مساران نعمل من أجلهما الأول كبح التصعيد في المنطقة وتعزيز الدفاع عن إسرائيل وثانيا المسار التفاوضي حيث سيعمل الخبراء خلال الأيام القادمة على تقديم فهم واضح لتنفيذ الاتفاق".

هذا واعلن بلينكن أنه سيتوجه إلى مصر وقطر للدفع نحو التوصل إلى صفقة مشيرا إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل المقترح ويتعيّن على حماس الآن القبول به.

وسرعان ما جاء رد حماس على لسان القيادي أسامة حمدان الذي انتقد تصريح بلينكن بشأن المقترح معتبرا أنه يثير التباسات كثيرة لأنه ليس ذلك الذي وافقت عليه حماس سابقا.

وقال حمدان لقناة العالم: عندما يقول بلينكن ان الاسرائيليين وافقوا ثم يقول الاسرائيليون ان هناك ورقة محدثة هذا يعني ان الادارة الاميركية تخضع للضغوط الاسرائيلية وليس العكس.

وقال حمدان ان حماس اكدت للوسطاء لا حاجة للمفاوضات جديدة لوقف اطلاق النار وانما للاتفاق على آليات لتنفيذ اتفاق بايدن مشيرا الى ان التوصل لمقترح محدّث للاتفاق يعني إخفاق واشنطن في إلزام نتنياهو بمقترح بايدن .

وفي هذا السياق أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في كلمته بافتتاح مؤتمر الحزب الديمقراطي إن إدارته تعمل على وقف إطلاق النار في غزة.

بايدن: فريقي يعمل على مدار الساعة لجمع الأسرى في غزة بعائلاتهم وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع. هناك الكثير من الأبرياء قُتلوا في الجانبين وإن المتظاهرين الذين يحتجون على الحرب أمام مقر انعقاد المؤتمر لديهم وجهة نظر محقة.

جاء ذلك مع تنظيم آلاف المحتجين المؤيدين للفلسطينيين تظاهرة أمام مقر المؤتمر احتجاجا على دعم إدارة بايدن لتل ابيب في عدوانها على غزة.