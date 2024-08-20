الكيان المحتل يعثر على جثث 6 صهاينة محتجزين في غزة

العالم - الاحتلال

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية،" الجيش وجهاز الشاباك تمكنا الليلة الماضية من انتشال 6 جثث لرهائن إسرائيليين في قطاع غزة".

كما أعلن "كيبوتس نير عوز" الذي استُهدف بهجوم حركة حماس على كيان الاحتلال في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، صباح اليوم وفاة الرهينة أبراهام موندر المحتجز في غزة.

وجاء في بيان ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "يعلن كيبوتس نير عوز بكثير من الحزن، مقتل أبراهام موندر البالغ 79 عاماً في الأسر في غزة".

وقال ابن شقيق الرهينة أبراهام موندر ، لقناة "كان" العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي عثر على جثة مندر داخل نفق في خان يونس.

وأعلن كيبوتس نيريم أنه "تم أيضاً إعادة جثتي المختطفين فيغاف بوخستاب (35 عاماً) وناداف بوبلويل (51 عاماً)، عضوي الكيبوتس اللذين هلكا، من غزة وإعادتهما إلى الكيان المحتل.

وحسب موقع "Ynet" الإسرائيلي، "تم اختطاف بوخستاب من كيبوتس نيريم مع زوجته ريمون (36 عاماً)، والتي تم إطلاق سراحها في نهاية نوفمبر ضمن أول صفقة رهائن، بعد 53 يوماً من الأسر"، مبيناً أن جيش الإحتلال أبلغ عائلته الشهر الماضي، بأنه هلك في القطاع خلال عملية لجيش الإحتلال في خان يونس، وجثته كانت محتجزة لدى حماس.

وقال الموقع "تم اختطاف ناداف من منزله مع والدته هانا بيري، التي أطلق سراحها بعد 49 يوماً من الأسر، بينما هلك شقيقه الأكبر روي في 7 أكتوبر، وتم تداول مقطع فيديو لناداف من الأسر في 11 مايو (أيار)، وبعد ذلك أعلن جيش الإحتلال أنه قتل في خان يونس، نتيجة نيران جيش الإحتلال نفسه.

وأعلن كيبوتس نير عوز أنه خلال عملية انتشال الجثث التي قام بها جيش الإحتلال في خان يونس، تم انتشال جثة يورام ميتسجر (80 عاماً)، الذي هلك في غزة، وهو أب لثلاثة أبناء وجد لسبعة أحفاد، كما تم اختطاف زوجته تمار (تامي) في غزة وتم إطلاق سراحها لاحقاً.

وبعد هذا الإعلان، ناشدت عائلات الرهائن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مع الوسطاء "التوصل إلى صفقة تبادل اليوم".

وأكد نتانياهو، أمس الاثنين، أنه يسعى للإفراج عن "أكبر عدد" من الرهائن الأحياء المحتجزين في غزة، في المرحلة الأولى من أي اتفاق يتم التوصل إليه لوقف إطلاق النار مع حماس.

وقال نتانياهو، في تسجيل مصوّر نشره مكتبه عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "أقدر التفهم الذي أبدته الولايات المتحدة لمصالحنا الأمنية الحيوية، في سياق جهودنا المشتركة لتحقيق إطلاق سراح الرهائن".

وأضاف: "أرغب في التأكيد على الجهود الهادفة للإفراج عن أكبر عدد من الرهائن الأحياء في المرحلة الأولى من الاتفاق".