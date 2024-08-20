تزامنا مع مفاوضات الهدنة.. الاحتلال يرتكب مجازر جديدة بغزة

العالم _ خاص بالعالم

ففي الساعات الاولى من اليوم الـ319 من العدوان الاسرائيلي على غزة استشهد عدد من الفلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على منزل في مخيم البريج وسط القطاع وسيارة مدنية شمال رفح جنوبا وذلك عقب ارتكاب قوات الاحتلال مجزرتين أمس بخان يونس ومخيم الشاطئ راح ضحيتهما العشرات.

ميدانيا اضطر جيش الاحتلال في ظل تكبده مزيدا من الخسائر الى استدعاء جنود الاحتياط لسد النقص في قواته رغم اعلان وسائل اعلام عبرية في وقت سابق ان عملية الجيش في القطاع قد انتهت.

في المقابل أعلنت كتائب القسام استهداف ثلاث دبابات ميركافا اسرائيلية في حي تل السلطان غربي مدينة رفح بقذائف ياسين مائة وخمسة.

كما استهدفت كتائب القسام ناقلة جند من نوع نمر، وجرافة عسكرية دي تسعة بقذيفتي تاندوم في مخيم بدر بالحي ذاته.

الى ذلك اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط وإصابة آخرين من لواء المظليين خلال معارك ضارية جنوبي قطاع غزة.

من جانبها نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي مشاهد لإستهداف الآليات الإسرائيلية خلال توغلها في حي الشجاعية بمدينة غزة. وتظهر المشاهد استهداف السرايا وكتائب القسام دبابتين اسرائيليتين أثناء توغلهما الأخير شرقي مدينة غزة.

وتخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة، وتتصدى لآليات وجنود الاحتلال في مدينة حمد ومحيطها شمال غربي خانيونس.