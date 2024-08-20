الرئيس الإيراني: نحاول بكل قوتنا حل التحديات التي تواجهها البلاد

العالم - إيران

وفي لقاء مع مجموعة من النواب الجدد لمجلس الشورى الاسلامي الـ12، صرح بزشكيان أن الحكومة الـ14 لا تسعى الى القاء اللوم على المقصرين في مشاكل البلاد، بل ستحاول بكل ما اوتيت من قوة حل المشاكل والتحديات التي تواجهها البلاد، لافتا الى ان الخطوة الأولى في الطريق الذي رسمته الحكومة ستكون بإرضاء الشعب وتكريم العاملين في كافة الإدارات والهيئات التنفيذية.

وتابع رئيس الجمهورية مؤكدا ضرورة تنفيذ وثيقة رؤية البلاد كأحد أولويات الحكومة في تقدم البلاد،معتبرا اياها علميا من الوثائق الصادقة والقيمة والتي يتطلب تنفيذها الاستعانة بإداريين ماهرين وذوي خبرة وكفاءة ، معربا عن امله في أن يتم تحقيق هذا الهدف بمساعدة النواب عبر منح الثقة لجميع الوزراء في التشكيلة الوزارية المقترحة.

ودعا بزشكيان الى تجنب الخلافات الداخلية وخلق الوحدة والتقارب في البلاد والعمل بصدق وتعاون مشترك في خدمة الوطن والشعب كمفتاح للنجاح والتغلب على المشاكل، موضحا بأن من اولويات الحكومة اليوم هو تقليص الفجوة بينها وبين الشعب عبر الاصغاء اليه وتحقيق مطالبه و كسب رضاه، مضيفا بأن مجال الخدمة مفتوح لكل شخص معنا على هذا الطريق.

كما أكد الرئيس الايراني على أهمية التفاعل والتعاون البناء بين مجلس الشورى الاسلامي والحكومة لتسريع تقديم الخدمات للمواطنين،مشيرا الى انه تم اقتراح التشكيلة الوزارية بناء على المشاروات عالية المستوى ومن المتوقع الآن أن يُظهر اعضاء مجلس الشورى الاسلامي أيضا الالتزام بالتوافق في الممارسة العملية كما تصرفت الحكومة بناءً على شعار الوفاق الوطني.