القضاء الايراني عن اغتيال هنية: محور المقاومة سيرد ردا قاسيا

العالم - إيران

وقال اصغر جهانغير في مؤتمر صحفي صباح اليوم الثلاثاء "إن هذه الجريمة مثال واضح على إرهاب الدولة الذي يمارسه النظام الصهيوني القاتل للأطفال، وهو أمر يثير اشمئزاز العالم وإدانته".

وذكر أننا على يقين من أن محور المقاومة سيرد ردا قاسيا وحازما على مرتكبي هذا العمل الإرهابي، مبينا: "لكن ان هذا الرد لايعني الكف عن الإجراءات القانونية والدبلوماسية الداخلية والدولية من قبل جميع الدول وخاصة إيران".

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية: "في البعد الداخلي، وبأمر النائب العام للبلاد، تم على الفور رفع قضية بهذا الخصوص، وجاري التحقيق فيها، كما تتم متابعتها في البعد الخارجي والدولي أيضا".

وأشار إلى عقد اجتماع لمجلس الامن التابع للأمم المتحدة بخصوص قضية اغتيال الشهيد هنية، بعد متابعة الجهات المعنية وخاصة وزارة الخارجية ووكيل الشؤون الدولية بالسلطة القضائية وقال: "على الرغم من أنه لا أمل لدينا في هذا المجلس، لأن تيارات الاستكبار تهيمن عليه، إلا أننا نستخدم كافة القدرات القانونية في الساحة الدولية في هذا الصدد".

وتابع: "في الوقت الحالي، هناك مشاورات من قبل السلطات السياسية والقانونية الايرانية، على المستويين الإقليمي والدولي، على جدول الأعمال للرد المناسب على هذه الجريمة".